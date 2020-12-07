В Минфине объяснили преимущества отказа от 2-НДФЛ

В пресс-службе Министерства финансов РФ рассказали о новом законе по упрощению процесса получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. В ведомстве отметили, что на данный момент для возвращения части уплаченных налогов требуется заполнять декларацию и собирать пакет документов.

Новый закон позволит повысить эффективность и автоматизацию процесса возврата средств. После принятия закона граждане смогут подать заявление в электронном формате через личный кабинет на сайте ФНС - вся остальная информация будет обрабатываться автоматически при условии, что налогоплательщики уже сообщали свои данные налоговым службам.

Также перейдет в онлайн-режим и работа банков. Раньше все документы для подтверждения права на получение вычета выдавали исключительно в бумажном формате. В ведомстве отметили, что эти изменения упростят процесс налогового вычета для всех участников процесса.