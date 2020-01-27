Фетисов обратил внимание общественности на изменение климата в Антарктиде

Более трети вод Южного океана необходимо взять под защиту, чтобы сохранить экосистему Антарктиды. Данный вопрос сегодня, 27 января, обсуждался на пресс-конференции, приуроченной к двухсотлетию открытия ледяного континента.

Участниками переговоров стали спортсмен-экстремал Льюис Пью, а также легендарный хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

В качестве посла доброй воли ООН Фетисов вносит инициативы по защите полярных регионов, где из-за слишком быстрого подъема температуры тают льды. Это, в свою очередь, грозит бедами, в том числе - для остальной части планеты.

Для привлечения внимания общественности к изменению климата Фетисов организовал проект «Последняя игра». На российской антарктической базе «Восток» он вместе с Льюисом Пью сыграл в хоккей.