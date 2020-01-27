В Петербурге гремит салют в честь Дня полного освобождения от блокады: видео

В Санкт-Петербурге в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады запустили фейерверк. Кроме того, сегодня, 27 января, в городе прошли многочисленные акции памяти и выставки на Дворцовой площади и других площадках.

Яркие залпы салюта в Санкт-Петербурге начались в 21:00. Артиллерийский салют из 30 залпов состоялся у стен Петропавловской крепости.

Ровно 76 лет назад в Ленинграде также был дан артиллерийский салют в честь полного освобождения города от блокады. Тогда 24 залпа из 324 орудий прозвучали на Марсовом поле, набережных Невы и боевых кораблях Балтийского флота.