«Почта России» опровергла слухи о найме специалистов по мотивации

Официальный представитель «Почты России» опроверг информации о поисках «Главного специалиста по мотивации». Ранее была опубликована информация, что компания заключила контракт с компанией Ernst & Young. Сумма контракта составляет 3,5 миллиона рублей - средства якобы должный пойти на повышение заинтересованности членов правления компании.

Согласно официальной информации, госкомпания действительно подписала контракт с британской компанией, однако предметом закупок является не «поиск мотивации», а организации процесса вознаграждения внутри компании. Консультанты позволят представителям «Почты России» понять, как этот процесс организован в других компаниях и выбрать наилучший подход.

«Мы приняли решение о необходимости привлечения внешних консультантов. Это широко распространенная рыночная практика, которая позволяет получить доступ к информации о сопоставимых компаниях, изучить лучшие практики, а также обеспечить независимый взгляд со стороны на уже существующие в организации процессы» - говорится в сообщении компании.

Стоимость контракта, по заявлениям госкомпании, зависит от рынка - предварительно было собрано несколько различных предложений.