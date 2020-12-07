В стране и мире Администрация Эрдогана сообщила об освобождении российских журналистов Алексей Курильченко Представители страны отметили проявленное российской стороной сотрудничество. © Фото: ТРК "Звезда" Представители управления по связям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили об освобождении задержанных ранее журналистов НТВ. «Двое россиян, задержанных в четверг при съемке без разрешения в зоне военного объекта, выпущены на свободу. Мы учитываем сотрудничество с российскими партнерами, проявленное ими в последние дни», - говорится в заявлении ведомства. Сотрудники ведомства также напомнили журналистам о необходимости соблюдения турецкого законодательства и правил аккредитации. Ранее сообщалось, что автор НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны полицией Турции 4 декабря. Известно, что они не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика