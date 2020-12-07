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Администрация Эрдогана сообщила об освобождении российских журналистов

Алексей Курильченко
18:55 07.12.2020
Представители страны отметили проявленное российской стороной сотрудничество.
Администрация Эрдогана сообщила об освобождении российских журналистов
© Фото: ТРК "Звезда"

Представители управления по связям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили об освобождении задержанных ранее журналистов НТВ.

«Двое россиян, задержанных в четверг при съемке без разрешения в зоне военного объекта, выпущены на свободу. Мы учитываем сотрудничество с российскими партнерами, проявленное ими в последние дни», - говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники ведомства также напомнили журналистам о необходимости соблюдения турецкого законодательства и правил аккредитации.

Ранее сообщалось, что автор НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны полицией Турции 4 декабря. Известно, что они не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

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