Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Обсуждались меры по предупреждению распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, а также вопросы организации мероприятий по профилактике инфекции», - говорится в публикации.

Более того, Мишустин поручил в течение двух дней подготовить план профилактики и контроля за коронавирусной инфекции. Выполнением поручения займется Роспотребнадзор.

Тридцать первого декабря 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

Кроме того, за пределами материкового КНР случаи заражения были также зафиксированы в ряде стран: Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. К настоящему времени число зараженных в Китае достигло 2835 человек. Из них умер 81 пострадавший.