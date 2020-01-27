Осужденная за контрабанду наркотиков Иссахар частично признала свою вину

Осужденная за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар, частично признала свою вину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Сегодня состоялось заседание специальной комиссии, решением которой Иссахар была помилована. Члены рабочей группы пришли к выводу, что умысла в контрабанде запрещенных веществ у гражданки Израиля не было.

«Ходатайство о помиловании поступило сегодня, где Наама частично признает, что она действительно провозила наркотики, они были для собственного пользования, никакого умысла о контрабанде у девушки и в мыслях не было», - сказала Семенова на встрече с журналистами.

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы потом отправиться в Тель-Авив. В сумке израильтянки находилось около 9 граммов гашиша.

В прошлом году стало известно, что суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии общего режима. 13 октября 2019 года израильский президент Реувен Ривлин попросил Владимира Путина о помиловании Иссахар.