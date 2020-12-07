МЧС показало кадры спасения охотника из тайги в Хакасии

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России успешно провели эвакуацию охотника из труднодоступной горно-таежной местности. По сообщениям сотрудников ведомства, мужчине резко стало плохо, из-за чего он не смог самостоятельно выбраться из леса.

Также у охотника походили к концу запасы медикаментов, продуктов питания и дров - возникла угроза жизни, проводить эвакуацию нужно было незамедлительно.

В службе отметили, что погодные условия не позволяли использовать для проведения эвакуации автомобиль или судно на воздушной подушке. Спасатели приняли решения задействовать вертолет Ми-8.