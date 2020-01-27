Губернатор Подмосковья организовал экскурсию в океанариум для брошенных в Шереметьево детей

Полиция нашла отца, бросившего двоих детей в аэропорту Шереметьево. Как удалось выяснить правоохранителям, после прилета в Москву из Хабаровска мужчина направился в Ростов, а детей оставил в Шереметьево с запиской, в которой пожаловался на материальные трудности. В настоящее время злоумышленником уже занимаются следователи.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь горе-отцу найти работу. Об этом глава региона сообщил после того, как навестил мальчиков в Химкинской больнице.

Сейчас дети находятся в больнице подмосковных Химок, где они проходят плановое обследование. По словам врачей, их здоровье не вызывает опасений.

Больницу уже посетила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Дети еще не понимают, что их бросил собственный отец: они общаются, слушают сказки и с радостью принимают подарки от взрослых.

«Судя по поведению детей, по общению, по тому, как они легко входят в контакт с незнакомыми взрослыми, которых пришло не мало сегодня, они были совсем разные. Можно сделать вывод о том, что для детей это состояние совершенно привычное. То есть они привыкли к такому положению - оказаться без близких людей», - отметила она.

На вопрос, где мама, старший ребенок ответил: «Ушла, хлопнув дверью». Известно, что случилось это два года назад. Почему Ольга Сухина оставила семью, в настоящее время выясняют следователи. Они уже разыскали мать детей. Женщина по-прежнему живет в Комсомольске-на-Амуре. В 2017 году она получила предупреждение от комиссии по делам несовершеннолетних: тогда она оставила детей одних дома, и те обварились кипятком.

«До замужества она была нормальная, обычная девчонка. Потом вышла замуж. Мне кажется, она поменялась, изменилась после того, как узнала, что она – приемная, не родная. И с этого момента она совершенно изменилась. Я не знаю, что могло такого произойти, чтобы так детей бросить своих, оставить на мужа», - рассказала двоюродная сестра женщины Вероника Румянцева.

Отца брошенных детей Виктора Гаврилова нашли в Ростове-на-Дону. Сейчас его допрашивает полиция.

«Им папа сказал, что ненадолго уедет, у него много работы и он за ними обязательно вернется. Папа уехал зарабатывать деньги. Так транслирует старший мальчик и очень опекает своего младшего брата, очень заботится о нем. И у нас вопросов сейчас к состоянию детей нет», - отметила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

Известно, что теперь мать хочет забрать детей к себе, но прежде ей придется пообщаться с полицией, опекой и психологами.

Губернатор Подмосковья уже организовал для брошенных детей экскурсию в океанариум. Дети признались, что никогда в жизни не видели ничего подобного.