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Боб Дилан продал права на все свои песни

Ирина Киселенко
18:41 07.12.2020
Это соглашение охватывает права более чем на 600 песен, написанных в течение почти 60 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Famous, ZUMAPRESS, Globallookpress

Американский поэт и музыкант Боб Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group.

«Представлять работу одного из величайших авторов песен всех времен - чье культурное значение невозможно переоценить - это одновременно и привилегия, и ответственность», - сообщается в заявлении издательского подразделения медиахолдинга Universal Music Group.

Детали сделки не оглашаются. По информации американских СМИ, сумма превышает 300 миллионов долларов.

Боб Дилан неоднократно был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 13 октября 2016 года Нобелевский комитет объявил, что Дилан стал лауреатом награды «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». До этого события единственным человеком в истории, удостоенным и «Оскара», и Нобелевской премии, был Джордж Бернард Шоу. Дилан присоединился к нему в 2016-м, став вторым.

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