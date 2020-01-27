Российские спасатели эвакуировали с Эльбруса двух иностранных альпинистов

Российские спасатели эвакуировали двух альпинистов из Греции со склона горы Эльбрус. Во время восхождения мужчины, которые до этого официально зарегистрировали свой маршрут в МЧС России, запросили помощь.

© МЧС России по КБР

© МЧС России по КБР

В этот момент они находились на высоте 5200 метров. У одного из альпинистов появились признаки горной болезни и продолжить восхождение самостоятельно он не мог.

«Поисково-спасательные работы завершены. Спасатели эвакуировали двух альпинистов 1989 и 1962 годов рождения на поляну "Азау", от дальнейшей помощи они отказались», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

В операции принимали участие спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 8 человек. Также, для спуска пострадавших со склона, применялась специальная техника.