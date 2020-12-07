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В Москве начался монтаж самого высокого колеса обозрения в Европе

Алексей Курильченко
20:06 07.12.2020
Высота аттракциона составляет 140 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pexels, Pixabay.com

На территории ВДНХ в Москве начался монтаж колеса обозрения «Солнце Москвы». По сообщениям представителей пресс-службы аттракциона, это будет самое высокое колесо обозрения в Европе и пятое в мире.

«В Москве начался монтаж крупнейшего колеса обозрения в Европе и пятого по величине в мире. На данный момент ведутся активные работы и уже возведен первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждая такая конструкция состоит из трех частей. Монтаж второго яруса правой стороны планируют завершить до конца года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Рядом с аттракционом будет возведен многофункциональный центр с крытым траволатором, который ускорит доступ посетителей к колесу. Строительство планируется завершить во втором квартале 2021 года.

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