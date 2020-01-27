Специальная комиссия приняла решение о помиловании Иссахар

Комиссия по помилованию единогласно проголосовала за освобождение Наамы Иссахар. Заседание прошло в доме правительства Московской области. Члены комиссии установили, что наркотики, обнаруженные в багаже девушки при пересечении российской границы, она провозила для собственного пользования, поэтому контрабанды не было.

Завтра утром ходатайство об освобождении Иссахар из-под стражи будет направлено губернатору Московской области, а после – президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В настоящее время гражданка Израиля отбывает наказание в российской колонии. С просьбой о помиловании Иссахар к членам комиссии и к ее главе обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала о том, что девушка полностью осознала случившееся, раскаялась в содеянном и тяжело переживает разлуку с родственниками. Москалькова отметила хорошие характеристики Иссахар с места отбывания наказания.

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы потом отправиться в Тель-Авив. В сумке израильтянки находилось около 9 граммов гашиша.

В прошлом году стало известно, что суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии общего режима. 13 октября 2019 года израильский президент Реувен Ривлин попросил Путина о помиловании Иссахар.