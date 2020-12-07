В Ленинградской области спилили 25-метровую ель для Дворцовой площади

На Дворцовую площадь Санкт- Петербурга сегодня доставят главную новогоднюю ель. Дерево срубили дерево в одном из лесов Ленинградской области. Претенденток отбирали очень тщательно. Идеальная красавица должна быть пушистой, с ровным стволом и не менее 25-ти метров в высоту. На оформление такой огромной ели уйдет 10 дней. В этом году декор новогодней елки будет выдержан в советском ретро-стиле — это серпантин, флажки, лампочки. Макушку увенчают пятиконечной звездой.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией с четвертого декабря в городе закрыты аквапарки и океанариумы, а также ледовые катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров.

Во время новогодних праздников дополнительно ограничивается работа кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года все они должны быть полностью закрыты. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны смогут принимать клиентов лишь до 19:00.