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Юбилей свободы: в Польше прошли памятные мероприятия к 75-летию освобождения Освенцима

Наталия Майорова
Алексей Казанников
17:59 27.01.2020
Двадцать седьмого января 1945 года солдаты Красной Армии открыли ворота основного лагеря. На официальную церемонию, посвященную годовщине, в Освенцим прибыли делегации более чем из 50 стран.
Юбилей свободы: в Польше прошли памятные мероприятия к 75-летию освобождения Освенцима
© Фото: Britta Pedersen, Globallookpress

Сегодня, 27 января, в мире отмечается 75-я годовщина освобождения немецкого концлагеря «Аушвиц» в польском Освенциме. В его подвалах и газовых камерах в годы войны были убиты около полутора миллионов человек.

Советские войска освободили так называемую «фабрику смерти» 27 января 1945 года. Именно эта дата позже стала Международным днем памяти жертв Холокоста. На официальную церемонию, посвященную годовщине, в Освенцим прибыли делегации более чем из 50 стран. Многие были представлены на высшем уровне. Президент России Владимир Путин приглашения в Польшу не получил: нашу страну представлял посол Сергей Андреев.

Главными участниками сегодняшних мероприятий стали это бывшие узники. Местом их паломничества считается стена смерти: это закрытый двор между 10-м и 11-м блоком самого страшного концентрационного лагеря в истории. Здесь были расстреляны тысячи заключенных. Именно сюда выжившие и их родные кладут цветы.

Двадцать седьмого января 1945 года солдаты Красной Армии открыли ворота основного лагеря. С момента тех событий прошло почти 80 лет. Каждый из бараков в Освенциме наполнен болью, мучениями и смертью.

Точное число убитых здесь людей подсчитать невозможно, поскольку немцы пытались уничтожить доказательства. Однако цифры, которые известны, ужасают: для полутора миллионов Аушвиц-Биркенау стал последним домом.

«Мне было восемь лет, когда пришли русские солдаты и освободили нас. Они сделали эту фотографию», - вспоминает Мириам Зиглер.

В Аушвиц она попала ребенком. Сейчас ей 84 года, она живет в Канаде. У Зиглер есть дети, внуки и правнуки, но каждую годовщину женщина прилетает в Освенцим. Ей удалось избежать смерти лишь чудом.

Женщина помнит каждого надзирателя, тех, кто издевался или ставил опыты на людях. И прекрасно помнит день, когда советские солдаты освободили ее и других узников. Она была среди сотни детей, которым повезло, и они дождались помощи.

«Я их запомнила. Они давали нам шоколадки, подарили нам свободу. Это были русские солдаты», - рассказала она.

Власти Польши в настоящее время пытаются забыть то, что свобода Освенциму была подарена именно советскими солдатами. Один из узников Аушвица - Давид Ленга - удивлен решением Варшавы не пригласить Путина на памятные мероприятия.

«Это позор, что это происходит. Мы не должны допустить, чтобы разногласия между нациями повлияли на почтение памяти этой трагедии. Мы должны признать перед лицом всего мира тот факт, что именно Советский Союз, а никто иной, освободил это место», - отметил он.

Однако в Польше свой взгляд на историю: сейм страны единогласно принял поправку, которая стала основой для сноса советских мемориалов. Он также проголосовал за резолюцию Европарламента, которая приравняла Советский Союз к нацистской Германии якобы как зачинщиков Второй мировой войны.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, все это - не что иное, как демонизация РФ.

«Если вы поговорите с обычным человеком на улице, то, как правило, не столкнетесь с проявлениями недоброжелательности по отношению к России», - отметил он.

Сегодня, во всемирный день памяти жертв Холокоста, лидеры стран Евросоюза напомнили о том, как важно не повторить страшнейшую трагедия.

Правительство Нидерландов впервые извинилось за роль, которую страна сыграла в преследовании евреев. К ним присоединилась также и Эстония.

По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, отрицать или преуменьшать худшее преступление в истории человечества не может никто.

«Европейский суд по правам человека еще раз об этом заявил несколько недель назад. Мы работаем над тем, чтобы все государства - члены ЕС наконец признали преступлением отрицание Холокоста, как они и обещали», - отметил он. 

Жители Берлина также сегодня вышли на улицы города, чтобы вычистить так называемые камни преткновения с именами погибших: это немецкий проект, созданный в память жертв нацистов.

В свою очередь, министр образования Германии предложила обязать школьников посещать территории бывших концлагерей или иных мемориалов жертв нацизма.

В самом Освенциме ни один факт или чья-то оборванная жизнь никогда не будут скрыты: гитлеровцы, отступая, пытались уничтожить доказательства, но им это не удалось. Восемьдесят  тысяч пар обуви, личные вещи замученных в лагере смерти и трубы крематория - все это будет напоминать, что преступления Третьего рейха против человечности не будут забыты и не должны повториться.

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