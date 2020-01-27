Москалькова обратилась с просьбой о помиловании Иссахар

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в комиссию по помилованию на территории Московской области и к ее председателю Александру Горбылеву с просьбой рекомендовать применить акт помилования в отношении израильтянки Наамы Иссахар. Женина осуждена и отбывает наказание в России за контрабанду наркотиков.

«На вашем рассмотрении находится ходатайство о помиловании гражданки государств Израиля и США Наамы Иссахар. Прошу вас, уважаемый Александр Анатольевич, и членов комиссии по помилованию на территории Московской области, рекомендовать применение акта помилования», - цитирует РИА Новости обращение Москальковой.

Во время посещения осужденной, уполномоченный по правам человека убедилась в том, что девушка полностью осознала случившееся и раскаялась в содеянном. Кроме того, гражданка Израиля, не владеющая русским языком, тяжело переживает случившееся, отметила Москалькова.

«По данным, полученным от руководства УФСИН по Московской области, Наама Иссахар характеризуется положительно, дисциплинарных взысканий не имеет», - заключила Москалькова.

Наама Иссахар была задержана в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке было обнаружено почти 10 граммов гашиша. Суд назначил ей 7,5 лет колонии.