В стране и мире Восстановлены сгоревшие оккультные рукописи Исаака Ньютона Алексей Курильченко Записи ученого содержат около 10 миллионов слов. Британский аукционный дом Сотбис выставил на продажу фрагменты рукописей британского математика Исаака Ньютона, известного как исследователя природы гравитации. Как сообщает издание Express, эти оккультные рукописи считались безвозвратно уничтоженными пожаром в доме ученого. На сохраненных фрагментах записаны исследования Ньютона, посвященные различным псевдонаучным исследованиям, включая алхимию, религию и даже библейские пророчества о конце света. «Ньютон стремился найти доказательства своей теории гравитации, но также пытался узнать секреты алхимии, которые скрывали древние египтяне», - прокомментировал находку Гэбриел Хитон, специалист Сотбис по манускриптам. Останки рукописей ученого содержат около 10 миллионов слов. Начальная стоимость лота составляет 280 тысяч фунтов стерлингов. По данным Express, во времена жизни ученого - в XVII веке - данные документы могли быть признаны еретическими. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика