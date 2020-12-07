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Восстановлены сгоревшие оккультные рукописи Исаака Ньютона

Алексей Курильченко
17:36 07.12.2020
Записи ученого содержат около 10 миллионов слов.
Восстановлены сгоревшие оккультные рукописи Исаака Ньютона

Британский аукционный дом Сотбис выставил на продажу фрагменты рукописей британского математика Исаака Ньютона, известного как исследователя природы гравитации. Как сообщает издание Express, эти оккультные рукописи считались безвозвратно уничтоженными пожаром в доме ученого.

На сохраненных фрагментах записаны исследования Ньютона, посвященные различным псевдонаучным исследованиям, включая алхимию, религию и даже библейские пророчества о конце света.

«Ньютон стремился найти доказательства своей теории гравитации, но также пытался узнать секреты алхимии, которые скрывали древние египтяне», - прокомментировал находку Гэбриел Хитон, специалист Сотбис по манускриптам.

Останки рукописей ученого содержат около 10 миллионов слов. Начальная стоимость лота составляет 280 тысяч фунтов стерлингов. По данным Express, во времена жизни ученого - в XVII веке - данные документы могли быть признаны еретическими.

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