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Блогер Reeflay не признает вину в смерти своей подруги

Ирина Киселенко
17:32 07.12.2020
По словам защитника, мать Решетняка уже связалась с родственницей погибшей и предложила помощь с похоронами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

Блогер Станислав Решетняк, известный как Reeflay, сожалеет о смерти подруги, но не признает свою вину. Об этом заявил его адвокат Евгений Кулагин.

«Он вину свою не признает, потому что там отсутствовало событие как таковое. То, что он давал интервью в суде, он несет ответственность за это, он имел в виду моральную ответственность, что он несет. А что касается вины... то понятное дело, что он ничего подобного не совершал», - сообщил Кулагин.

Ранее стало известно, что Станислав Решетняк выгнал свою сожительницу во двор и требовал у своей подруги назвать некий код. Решетников вел трансляцию, в ходе которой издевался над Григорьевой. Он брызнул ей в лицо из перцового баллончика, а затем выгнал на улицу без верхней одежды. Через несколько часов Решетников решил впустить девушку обратно, однако она уже находилась без сознания. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).

Третьего декабря сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Reeflay в рамках уголовного дела о смерти девушки в его прямом эфире, а уже на следующий день ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Суд 4 декабря избрал блогеру меру пресечения в виде ареста на два месяца, а видеохостинг YouTube удалил аккаунт Reeflay и записи трансляции.

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