Мишустин сменил директора департамента контроля правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сменил директора департамента контроля правительства России. Ранее эту должность занимал Сергей Васильев.

Согласно распоряжениям председателя правительства, опубликованным на официальном портале правовой информации, вместо него департамент возглавит Евгений Дербенев. В прежнем составе правительства, ушедшего в отставку 15 января 2020 года, он занимал должность руководителя секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

Кроме того, на прошлой неделе Мишустин уже обновлял структуру департаментов правительства и назначил руководителей этих подразделений. На Васильева было возложено временное исполнение обязанностей главы департамента контроля.