Путин назначил первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Соответствующий указ главы государства опубликован на портале деловой информации. До этого дня Стригунов командовал Сибирским округом войск Росгвардии.
Cегодня президент Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета Российской Федерации. Согласно опубликованному тексту указа, была проведена плановая ротация.
В новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава КБР Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Госсовет является совещательным органом, в состав его президиума входят восемь человек. Президиум рассматривает план работы Госсовета, а также повестку дня его очередного заседания. Согласно инициативе президента, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.