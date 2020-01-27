Участвующий в кругосветке парусник «Крузенштерн» покинул Рио-де-Жанейро

Российский парусник «Крузенштерн», совершающий трансатлантическое плавание, вышел из бразильского порта Рио-де-Жанейро и начал движение к берегам Уругвая. Следующая цель корабля - порт Монтевидео. Судно планирует зайти туда 1 февраля, сообщили «Звезде» в медиацентре кругосветки.

«Барк "Крузенштерн", совершающий трансатлантическое плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вышел из порта Рио-де-Жанейро (Бразилия)», - говорится в сообщении.

«Крузенштерн» остановился в Бразилии 22 января. За время нахождения в порту корабль пополнился запасами топлива и продовольствия, а члены экипажа отдохнули на суше и ознакомились с достопримечательностями города. Также моряки возложили венки и цветы к Национальному монументу павшим во Второй мировой войне в Рио-де-Жанейро.

Барк «Крузенштерн» вышел из Калининграда 8 декабря. Маршрут его плавания проходил через Балтийское, Северное моря и акваторию Атлантического океана. За полтора месяца корабль преодолел более шести тысяч морских миль. Четырехмачтовый барк «Крузенштерн» совершает экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне.