Украинские националисты сорвали митинг в защиту русских школ в Харькове

В Харькове националисты сорвали митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ. Акцию организовала «Оппозиционная платформа - За жизнь».

На собравшихся напали молодые люди в одежде с нашивками националистических организаций, несколько человек принесли флаги запрещенного в России «Правого сектора»*. Полиция пыталась разнять дерущихся, пришлось применить слезоточивый газ.

В середине января Верховная рада приняла закон о среднем образовании, по которому все языки, кроме украинского, постепенно исчезнут из школ. Но на прошлой неделе оппозиционным депутатам удалось заблокировать подписание этого законопроекта.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в Российской Федерации.