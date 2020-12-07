В стране и мире Германия выступила против призывов США заморозить «Северный поток - 2» Алексей Курильченко В Минэкономики ФРГ считают санкции несовместимыми с международным правом. © Фото: Nord Steram 2, Globallookpress Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер сообщила, что Берлин отвергает санкции против компаний, принимавших участие в строительстве газопровода «Северный поток - 2». «Вы знаете нашу позицию по "Северному потоку - 2", а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции», - сообщила Айхлер. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв американского посольства в Берлине в адрес Германии и Евросоюза наложить мораторий на строительство «Северного потока - 2». Она отметила, что «российская труба, куда бы она ни шла, вызывает у США десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика