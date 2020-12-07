Катастрофа с SSJ100 в Шереметьево произошла из-за техники пилотирования

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет, в котором названа причина крушения самолета Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно было сертифицировано по всем правилам, в том числе и международным. К ЧП привела проблема с техникой пилотирования, заявили в Ростехе.

Так в компании прокомментировали информацию о подаче иска родственниками погибших против зарубежных производителей оборудования для самолета.

«Из предварительного отчета МАК понятно, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования», - цитирует РИА Новости заявление Ростеха.

Ранее стало известно, что родственники погибших при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд иск против семи зарубежных компаний, производивших комплектующие лайнера, а также против «Аэрофлота» как эксплуатанта воздушного судна.

Известно, что среди ответчиков пять французских, немецкая и американская компании. Отмечается, что сам самолет был произведен в Комсомольске-на-Амуре, однако существенная часть его оборудования была изготовлена именно этими компаниями.



Самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот» 5 мая 2019 года загорелся на взлетной полосе в Москве. Воздушное судно вылетело из столицы в Мурманск, но почти через полчаса экипаж решил экстренно вернуться ввиду технических проблем. Самолет совершил жесткую посадку со второй попытки, в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Выжили члены экипажа и 33 пассажира.