Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета РФ, произведя плановую ротацию. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Осуществить ротацию состава президиума Государственного совета РФ», - говорится в сообщении.
Так, в новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава КБР Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Государственный совет является совещательным органом, который содействует реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.
Президиум Госсовета из восьми человек формируется для решения оперативных вопросов. Персональный состав определяется главой государства, а также подлежит ротации раз в полгода.
Согласно инициативе Путина, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.