В Шереметьево опровергли выявление коронавируса у одной из пассажирок

В аэропорту Шереметьево опровергли заражение российской гражданки новым типом коронавируса. Женщина прилетела из Китая и почувствовала недомогание. У пассажирки поднялась температура и она была изолирована.

Выяснилось, что заболевшая провела месяц на Тайване, после чего вернулась на родину с пересадкой в Пекине. На борту самолета немедленно провели комплекс противоэпидемических мероприятий.

«У пассажира подозрение на коронавирус не подтверждено, диагноз - гастроэнтерит. Обслуживание рейса проводится в штатном режиме», - сообщила «Звезде» ведущий специалист пресс-службы аэропорта Шереметьево Елена Фомина.

В настоящее время Роспотребнадзор усилил меры безопасности и контроля. Экспертами проверены 20 тысяч рейсов, 1,3 миллиона пассажиров. Ни в одном случае коронавирус выявлен не был.

За истекшие сутки от пневмонии нового типа в Китае скончались 24 человека, а общее число погибших составило 80 человек. Все летальные случаи приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.