Комиссия «Единой России» по этике призвала исключить главу Чувашии из партии

Главу Чувашии Михаила Игнатьева рекомендовали исключить из «Единой России». Решение было принято единогласно партийной комиссией по этике. Сама рекомендация уже была направлена президиуму Генсовета.

Поводом стал инцидент с сотрудником МЧС, которому пришлось подпрыгивать за ключами от новых пожарных машин, врученных Игнатьевым. Глава Чувашии, в свою очередь, заявил, что не видит в произошедшем своей вины, а попытка исключения его из парии является происками конкурентов.

По словам ответственного секретаря комиссии Евгения Ревенко, Игнатьев якобы «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей», а также оскорбил чувства миллионов человек.

Инцидент уже был прокомментирован главой МЧС Евгением Зиничевым и председателем Российского союза ветеранов Михаилом Моисеевым. Они отреагировали на случай крайне негативно.