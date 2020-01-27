Из-за коронавируса отменен старт обратного отсчета до ОИ-2022 в Пекине

Руководство организационного комитета зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приняло решение отменить церемонию старта обратного отсчета до соревнований. Такое решение было принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае, вызванной вспышкой нового типа коронавируса. Болезнь уже унесла жизни 81 человека. Еще около трех тысяч – госпитализированы.

Эпицентром эпидемии является город Ухань, который наряду с еще 15 населенными пунктами сейчас закрыт на карантин. За неделю в городе был построен госпиталь для заболевших. Наиболее тяжелых пациентов, а это, как правило, пожилые люди, переведут туда на лечение. Там же, на базе специальных лабораторий, ученые-вирусологи приступят к изготовлению вакцины от вируса, вызывающего смертельно опасную форму пневмонии.