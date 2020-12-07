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Снегопады и оттепели: синоптики рассказали о погоде в Европейской части России

Алексей Курильченко
16:48 07.12.2020
В течение недели в европейской части страны будет действовать сибирский антициклон.
Снегопады и оттепели: синоптики рассказали о погоде в Европейской части России
© Фото: Klara Kulikova, Unsplash.com

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Подмосковье на этой неделе. По его словам, на европейской части России на протяжении всей недели продержится сибирский антициклон.

«В дневные часы температура составит от -4 до -6 градусов, а ночью может снизиться до -12 градусов. В субботу и воскресенье уже появятся облака и небольшие снегопады. Тем не менее, температура сохранится на той же отметке» - сообщил эксперт.

Также Синенков сообщили, что через 8-10 дней характер погоды существенно изменится - на территории европейской части России будет действовать атлантический циклон - погода будет облачной, с сильными снегопадами. В некоторые дни стоит ожидать небольших оттепелей.  

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