В Сеть утекли документы Пентагона о загадочном объекте над Атлантикой

В Сеть попали документы Пентагона о таинственном объекте, который американские военные не смогли идентифицировать. Как стало известно изданию Express, речь идет о странном «серебряном кубе», парящем над Атлантикой, который зафиксировали пилоты ВМС США.

Неопознанным летающим объектом заинтересовались в Пентагоне и подготовили несколько отчетов о происхождении зафиксированной аномалии. Часть этих документов и попали в Сеть. В частности, это были два рапорта, подготовленных в 2020 и 2018 годах.

В список обнародованных документов также включена фотография, сделанная из кабины военного истребителя F/A-18 на восточном побережье США. Изображение неопознанного летающего объекта было сделано при помощи личного телефона пилота.

Как стало известно изданию, в распространившихся отчетах фигурирует и гипотеза о внеземном происхождении «серебристого куба», а также о планах установить, представляют ли такие воздушные объекты угрозу.