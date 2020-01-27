Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в Афганистане
На борту могло находиться до 83 человек.
© Видео: Ehsan Soltani, twitter © Фото: Ehsan Soltani, twitter
Самолет авиакомпании Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV. Видео с места катастрофы опубликовано в одной из социальных сетей.
«Первое видео с места крушения самолета в Газни, Афганистан», - говорится в комментарии под видео.
Отметим, что на хвостовой части планера виден опознавательный знак США, что может говорить о военной принадлежности самолета. Однако, официального подтверждения данной информации нет.
По данным местных СМИ, на борту находились 83 человека. Самолет рухнул в уезде Дих-Як провинции Газни.