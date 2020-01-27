Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в Афганистане

Самолет авиакомпании Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV. Видео с места катастрофы опубликовано в одной из социальных сетей.

«Первое видео с места крушения самолета в Газни, Афганистан», - говорится в комментарии под видео.

Отметим, что на хвостовой части планера виден опознавательный знак США, что может говорить о военной принадлежности самолета. Однако, официального подтверждения данной информации нет.

По данным местных СМИ, на борту находились 83 человека. Самолет рухнул в уезде Дих-Як провинции Газни.