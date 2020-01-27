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Хроники заражения: как изменилась жизнь Китая под натиском коронавируса

Ян Брацкий
16:25 27.01.2020
Несмотря на разгар новогодних каникул, на улицах китайских городов пусто, а все торговые центры и магазины закрываются раньше обычного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Li Yibo, Globallookpress

Из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, власти Китая перевели страну на осадное положение. Закрыты детские сады, школы и университеты, объявлено о продлении новогодних каникул. Точная дата начала учебного года до сих пор не известна, жители страны следят за сообщением информагентств.

Тем не менее, в столице КНР все спокойно, сообщают очевидцы. «Звезде» удалось связаться с россиянкой по имени Варвара, которая живет в Пекине. С ее слов, на улицах мегаполиса развешаны агитационные плакаты, которые призывают жителей Поднебесной чаще мыть руки и носить марлевые повязки на лице.

«Кроме того, что все надели маски, я особой паники не вижу. Заболевших в Пекине нет. Но, конечно, все следят за новостями, за устрашающими цифрами. Чувствуется у людей настороженность, но панических настроений нет», - сообщила Варвара.

Тем не менее, людей на улицах значительно меньше, добавляет девушка. Обычно, в праздники, на тротуарах и в торговых центрах не протолкнутся, а сейчас большинство китайцев предпочитают либо уехать из страны, либо сидят дома, не показываясь на улицу.

«Все надели маски, так как уже установлено, что вирус передается воздушно-капельным путем. Китайцам, кстати, очень не нравится, когда иностранные туристы игнорируют нормы и правила безопасности и ходят без масок на лице», - сообщила очевидец.

Еще один россиян, проживающий в столице Китая, Александр Копысов. Он обобщает всю информацию из официальных источников и размещает ее на своей странице в социальной сети. Мужчина ведет трансляции с улиц китайских городов и постоянно сообщает новые данные.

«Сегодня мэр Уханя заявил, что в провинции зарегистрировано 618 инфицированных. После лечения, из больниц выписали 40 человек, еще 45 - скончались. В ближайшее время в зону эпидемии будет доставлены 15 тысяч комплектов защитной экипировки и направлены новые отряды медиков, большинство из которых - добровольцы», - рассказывает Копысов.

К этой минуте, сообщает Александр, известно о том, что самому пожилому из числа заболевших - 88 лет, а самый юный инфицированный – семилетний ребенок. Власти Китая выделяют огромные средства на борьбу с заразой, поясняет Копысов. За неделю, в провинции Ухань был построен госпиталь, в который переведут всех заболевших и на базе которого будут вестись все разработки лекарственных препаратов, помогающих лечить больных от вируса.

«Местные СМИ сообщают, что в Китае оперативно разработан экспресс-тест, который точно подтверждает наличие или отсутствие этого вируса. Результаты теста готовы в течение 2-3 часов. Параллельно ведется работа над созданием лекарства на основе уже существующих препаратов, в частности, которыми лечат вирус иммунодефицита (СПИД)», - добавляет молодой человек.

В настоящий момент провинция Ухань, а также ближайшие 15 городов, закрыты на карантин, сообщает Александр Копысов. Заблокировано транспортное сообщение, выставлены специальные посты.

Вспышка нового типа коронавируса в КНР ударила по туристическому сектору, рассказывает другой собеседник «Звезды» Ли Кай. Гид, который водит приезжих по местным достопримечательностям, рассказывает о страхе людей перед неизвестной болезнью.

«Молодежь лучше переносит вирус, а пожилые люди чаще умирают. Однако, данные из телевизора и Сети разнятся, поэтому точных цифр и фактов я вам не назову. Люди сидят по домам, не выходят на улицы, так как сильно боятся заразиться. Кинотеатры закрылись, так как в них никто не ходит. После 18:00 все торговые центры закрываются», - рассказал Ли Кай.

Туристы из России, тем не менее, продолжают свой отдых на китайских курортах и, похоже, не собираются менять планов из-за вируса. В городском округе Санья, что на юге острова Хайнань, были зафиксированы случаи смерти двух женщин, но и они не пугают отдыхающих.

«В Санья умерли две женщины. Одна была старше 80 лет, другая чуть помладше. Кроме того, что они заразились вирусом, они имели проблемы со здоровьем и без этого. У этих бабушек, скажем так, были проблемы с сосудами и сердцем, в том числе», - высказывает свою точку зрения Анна Трухина, находящаяся в Хайнане.

В Шеньчжэне – городе в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Об этом сообщает россиянка Дарья Панькова, постоянно живущая там.

«Сейчас людей побольше на улице. До этого можно было 10 минут гулять и никого не встретить. С сегодняшнего дня, я так понимаю, на входе в общественные места: ТЦ, рестораны, кафе и так далее. У людей измеряют температуру. Надеюсь, что скоро все это закончится. Сейчас все тихо и спокойно», - рассказывает Дарья.

Сейчас общее число инфицированных в Китае составляет 3 тысячи человек. Тем временем, в России не подтвержден ни один случай заражения, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что в стране с подозрением на заражение пневмонией, вызванной коронавирусом из Китая было выявлено более 100 человек, но ни у одного из заболевших диагноз не был подтвержден. При этом в Роспортребнадзоре отметили, что в России началось тестирование новых систем для диагностики коронавируса.

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