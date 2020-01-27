Толстой назвал условия выхода российской делегации из ПАСЕ

Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею только в том случае, если ее полномочия будут ограничены. Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

Он выразил надежду на то, что «здравомыслящее большинство ПАСЕ» не станет принимать таких решений.

«Но если примут, мы уедем», - подчеркнул Толстой.

По его словам, оппоненты российской делегации предложили осудить РФ «за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе».

Толстой подчеркнул, что нет ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий.

«Когда нет почвы, хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России», - цитирует вице-спикера Госдумы ТАСС.

Третьего октября прошлого года выступление главы делегации России в ПАСЕ попытались сорвать. Это случилось во время дебатов о протестах в период предвыборной кампании в Мосгордуму: на балкон зала заседаний проник неизвестный и стал что-то выкрикивать.