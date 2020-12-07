Большинство россиян одобрили действия властей по борьбе с COVID-19

Большинство граждан России положительно оценивают усилия, предпринимаемые властями в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Такой вывод был сделан по итогам социологического опроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».

Среди респондентов со всей страны 65% высказались в поддержку противоэпидемических мер. Больше всего одобрения ограничения, связанные с COVID-19, получили в Москве, где действия властей посчитали правильными 70% опрошенных.

В малых городах в связи с более значительными рисками потери заработной платы и работы показатель в поддержку мер по борьбе с пандемией высказались 63% граждан. Об этом пишет ТАСС.

Ранее вице-мэр столицы Владимир Ефимов сообщил, что, в соответствии с имеющимися на сегодня прогнозами, ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, могут быть сняты к середине 2021 года.