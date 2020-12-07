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Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

Ирина Киселенко
15:59 07.12.2020
Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного ПО «Локи» для осуществления кибератак.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Giorgos Zachos, ZUMAPRESS, Globallookpress

Исправительный суд Парижа вынес приговор по делу Александра Винника. Его приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

«Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговаривается к пяти годам тюремного заключения», - заключила судья.

С Винника была снята часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонены обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц, передает ТАСС.

Ранее россиянин был арестован в 2017 году в Греции по обвинению в ряде киберпреступлений, связанных с вымогательством денег у интернет-пользователей. С 23 января Винник находился под стражей на территории Франции.

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