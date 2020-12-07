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«Просто капитал»: ПСБ проведет онлайн-форум по вопросам финансовой грамотности

Алексей Курильченко
17:41 07.12.2020
В рамках форума будут обсуждаться вопросы оптимизации трат, развития бизнеса и другие темы.
«Просто капитал»: ПСБ проведет онлайн-форум по вопросам финансовой грамотности
© Фото: ПСБ

Руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов сообщил о проведении организацией онлайн-форума «Просто капитал», цитирует его слова пресс-служба банка. Мероприятие состоится с 11 по 12 декабря.

«В ходе нашего мероприятия мы не только расскажем, что такое финансово-грамотное и безопасное поведение и как защищать свои права, но и подскажем, как запустить и развить собственный бизнес» - отметил Басманов.

Программа форума разделена на четыре типа мероприятий - в зависимости от уровня подготовленности слушателя. В ходе каждого «трека» будут проведены мастер-классы на различные темы, включая вопросы безопасного хранения финансов, грамотных инвестиций, использования кредитов и аспектов организации собственного бизнеса.

В первый день проведения форума - 11 декабря - состоится пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту». Также будет проведен ряд мастер-классов, посвященных цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и аспектам работы в статусе самозанятого.

Для начинающих 12 декабря будет проведен ряд лекций по финансовой грамотности - слушатели узнают, как управлять семейным финансовым бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечь себя от мошенников. Продвинутые пользователи узнают об инструментах инвестиций, о способах решения жилищного вопроса, как выгодно использовать кредиты и господдержку.

Также будет организован мастер-класс для подростков, в ходе которого они смогут узнать как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.

Организаторы отметили, для участия в онлайн-форуме необходима лишь предварительная регистрация на сайте проведения мероприятия.

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