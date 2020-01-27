Российские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай

Российские авиакомпании приостанавливают полеты в КНР и на остров Хайнань. Соответствующие сообщения содержатся в сообщениях пресс-служб авиаперевозчиков.

«Уральские авиалинии» с 27 января приостанавливают полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Такому же примеру последовала авиакомпания Azur Air.

Российские авиакомпании IFly и Nordwind сообщили о полной приостановке завоза туристов в КНР в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.

S-7 - предлагает пассажирам возможность оформить вынужденный возврат или обмен авиабилетов, если маршрут перелета содержит направления в/из Китая или Гонконга с вылетом в период с 24 января по 10 февраля 2020 года включительно.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным коронавирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря. По последним данным, количество погибших в результате новой эпидемии в КНР увеличилось до 80 человек. Всего в мире зарегистрировано 2744 случая заражения. Инфицированные есть в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, на Тайване, в Австралии, Канаде, США и во Франции. В России случаев заболевания не выявлено.