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Фрагмент рукописи Ньютона с поиском «кода» пирамид пустят с молотка

Светлана Иванова
19:14 07.12.2020
Аукцион Sotheby’s выставил на продажу часть рукописи Исаака Ньютона. Фрагмент проливает свет на увлечение ученого оккультными науками.
Фрагмент рукописи Ньютона с поиском «кода» пирамид пустят с молотка
© Фото: World History Archive, Globallookpress

Аукцион Sotheby’s выставил на продажу часть рукописи известного английского физика Исаака Ньютона. Экспонат вызывает интерес не только тем, что это сохранившийся при пожаре фрагмент записей ученого, но и тем, что проливает свет на увлечение Ньютона оккультными науками.

При жизни физик, изучавший кроме всего прочего предсказания, оккультизм и алхимию, тщательно скрывал работы этой тематики от современников. Как пишет газета Express, один из подобных текстов и будет пущен с молотка аукционного дома. Стоимость лота составляет $375 тысяч.

Лист рукописи обожжен по краям. Sotheby’s полагает, что указанный фрагмент пострадал во время пожара, который устроил пес Ньютона Даймонда, уронив свечу.

Рукопись представляет собой размышления физика о Великой пирамиде в Гизе. Ньютон задумывался о том, что знаменитый памятник был построен на основе так называемого королевского локтя, то есть древнеегипетской единицы измерения. Ученый полагал, что значения королевского локтя помогут скорректировать теории гравитации, а значит, определить точное измерение окружности Земли. Кроме того, по мнению Ньютона, это поможет прояснить некоторые «священные» идеи и предсказать наступление конца света.

Специалист по рукописям Sotheby’s  Габриэль Хитон уточнил, что Ньютон, в частности, искал точное значение королевского локтя и интересовался секретами алхимии, которые были доступны древним египтянам.

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