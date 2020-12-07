Фрагмент рукописи Ньютона с поиском «кода» пирамид пустят с молотка

Аукцион Sotheby’s выставил на продажу часть рукописи известного английского физика Исаака Ньютона. Экспонат вызывает интерес не только тем, что это сохранившийся при пожаре фрагмент записей ученого, но и тем, что проливает свет на увлечение Ньютона оккультными науками.

При жизни физик, изучавший кроме всего прочего предсказания, оккультизм и алхимию, тщательно скрывал работы этой тематики от современников. Как пишет газета Express, один из подобных текстов и будет пущен с молотка аукционного дома. Стоимость лота составляет $375 тысяч.

Лист рукописи обожжен по краям. Sotheby’s полагает, что указанный фрагмент пострадал во время пожара, который устроил пес Ньютона Даймонда, уронив свечу.

Рукопись представляет собой размышления физика о Великой пирамиде в Гизе. Ньютон задумывался о том, что знаменитый памятник был построен на основе так называемого королевского локтя, то есть древнеегипетской единицы измерения. Ученый полагал, что значения королевского локтя помогут скорректировать теории гравитации, а значит, определить точное измерение окружности Земли. Кроме того, по мнению Ньютона, это поможет прояснить некоторые «священные» идеи и предсказать наступление конца света.

Специалист по рукописям Sotheby’s Габриэль Хитон уточнил, что Ньютон, в частности, искал точное значение королевского локтя и интересовался секретами алхимии, которые были доступны древним египтянам.