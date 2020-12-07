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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и Донбассе

Алексей Курильченко
16:23 07.12.2020
Также лидеры обсудили вопросы взаимодействия «по вопросам вакцин».
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и Донбассе
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуации в Нагорном Карабахе, Донбассе и вопросы взаимодействия Минздравов двух стран по вопросам вакцин от COVID-19. Об ходе переговоров сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подробно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора» - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что стороны выразили обоюдную готовность сотрудничать в рамках Минской группы ОБСЕ.

Также лидеры двух стран обсудили и ситуацию в Донбассе. В Кремле выразили обеспокоенность с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей, достигнутых в 2015 году. Также в пресс-службе отметили, что данные договоренности являются основой урегулирования конфликта в регионе и подчеркнули важность выполнения Киевом взяты обязательств.

В ходе разговора были затронуты и другие актуальные темы, включая вопрос борьбы с коронавирусной инфекцией - стороны обсудили возможность заключения контрактов между минздравами РФ и ФРГ по вопросам вакцин.  

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