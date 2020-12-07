Стамбульский суд освободил журналистов НТВ

Стамбульский суд освободил журналиста НТВ Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина. Об этом «Звезде» сообщил ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такменев.

«Мы общаемся с турецким адвокатом, который был на этом суде. Он нам подтвердил, что прокурор отказался от обвинения и что в отношении нашего стрингера тоже обвинения сняты и она останется в Турции, а ребят должны депортировать. Но это не значит, что они свободны. Если это так, то эта процедура займет какое-то время», - уточнил Такменев.

В то же время он отметил, что официальной информации об освобождении журналистов пока не поступало.

Напомним, о задержании Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Турции стало известно 4 декабря. Сообщалось, что они не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, поэтому им могут предъявить обвинение в шпионаже.