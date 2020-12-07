В стране и мире Юрий Лоза пострадал от мошенников Ирина Киселенко Музыканта обманули из-за объявления в Интернете. © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress Певца Юрия Лозу обманули на 11 тысяч рублей на аренде жилья в Крыму. В полицию о мошенничестве Юрий Лоза сообщил в сентябре. Музыкант нашел в Интернете объявление об аренде квартиры в Керчи и поддался на уговоры перевести за нее деньги на банковский счет. Когда мошенники получили нужную сумму, перестали выходить на связь. Ущерб оценивается в 11 тысяч рублей. «Накануне, 6 декабря, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", злоумышленник пока не пойман», - передает РИА Новости со ссылкой на источник. Возбуждено уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика