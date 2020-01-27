МИД: в России задержан гражданин Японии за попытку получить секретные сведения

В России при попытке получить секретные сведения был задержан подданный Японии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия уже объявила задержанному официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж».

Японскому подданному были даны 72 часа для того, чтобы покинуть территорию РФ. Уточняется, что уже на следующий день мужчина выехал на родину.

Вместе с тем, японским дипломатам, аккредитованным в РФ, был объявлен протест о недопустимости указанных действий. В МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Ему вручили ноту протеста в связи с противоправными действиями японского подданного.