Собянин сообщил о готовности Москвы к вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о готовности города к масштабной вакцинации. По его словам, вся система здравоохранения была тщательно проверена. Об этом мэр сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации» - сообщил Собянин.

Также мэр отметил, что за прошедшие выходные уже две тысячи москвичей получили дозу вакцины. В ближайшие недели в Москву будут поступать «более существенные» объемы вакцины, а группы риска будут расширены.

Ранее стало известно, что в Кремле заявили об отсутствии необходимости ужесточения мер противодействия распространению коронавируса в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.