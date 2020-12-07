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На монументе «Родина-мать зовет!» в Волгограде устранили 11 километров трещин

Алексей Курильченко
15:06 07.12.2020
Об этом Владимиру Путину сообщила министр культуры Ольга Любимова
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ministry of Culture Russia, Globallookpress

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о ходе работ по реставрации монумента «Родина-мать зовет!», который является композиционным центром мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. По ее словам, специалисты устранили 11 километров трещин. Об этом министр сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«11 километров трещин было на памятнике, 117 тросов, из которых 99 уже поржавевших. В 1965 году (статуя) была сдана впопыхах, и реставрация, которая была проведена сейчас, по бетону, очень редкая, конечно» - отметила Любимова.

Изначально открытие отреставрированного памятника планировалось на конец апреля, однако дата была перенесена из-за пандемии коронавируса. Работы по восстановлению были начаты в мае 2019 года силами специалистов АО «Главзарубежстрой». На ремонт было выделено 670 миллионов рублей из федерального бюджета.

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