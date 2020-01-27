Российские военные моряки помогли новозеландцам в Аденском заливе

Моряки буксира «Виктор Конецкий» оказали техническую помощь экипажу сломавшейся в океане иностранной яхты, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

«Экипаж морского буксира "Виктор Конецкий" в Аденском заливе оказал техническую помощь, устранив неисправность в системе электропитания на иностранной яхте-катамаране», - сказал Мартов.

Экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», который находился в Аденском заливе на международном российско-японском учении, получил сигнал от экипажа иностранной яхты, который запросил помощь из-за возникшей технической неисправности.

Командир отряда кораблей Балтфлота капитан 1 ранга Александр Машинецкий отправил на помощь яхте буксир «Виктор Конецкий». Российские моряки смогли найти неисправность в электросистеме яхты, после чего на буксире изготовили специальный плавкий предохранитель и установили его, вернув ход паруснику.

Кроме того, по просьбе капитала яхты, моряки поделились с новозеландцами 100 литрами пресной воды.