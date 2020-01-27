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Путин поручил создать комплексную систему мониторинга окружающей среды

Наталия Майорова
15:10 27.01.2020
Президент назначил ответственным за выполнение поручения нового премьер-министра РФ.
Путин поручил создать комплексную систему мониторинга окружающей среды
© Фото: Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды. Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2020 года.

В перечне поручения отмечается, что правительству РФ необходимо определить архитектуру системы мониторинга, функциональные требования к ней, а также этапы ее создания и ввода в эксплуатацию. Кроме того, Путин поручил определить исполнителей и необходимое финансирование.

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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