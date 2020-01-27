Путин поручил создать комплексную систему мониторинга окружающей среды
Президент назначил ответственным за выполнение поручения нового премьер-министра РФ.
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Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды. Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2020 года.
В перечне поручения отмечается, что правительству РФ необходимо определить архитектуру системы мониторинга, функциональные требования к ней, а также этапы ее создания и ввода в эксплуатацию. Кроме того, Путин поручил определить исполнителей и необходимое финансирование.
Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.