На МКАДе произошла массовая авария: кадры с места

В Москве в районе Ясенево произошло массовое ДТП с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек.

Движение в районе аварии затруднено. На кадрах с места происшествия видно, насколько пострадали участники столкновения: автомобили сильно повреждены, на месте происшествия работают правоохранители. Ролик опубликован в социальной сети VK.

Предварительно сообщается, что сначала столкнулись два легковых автомобиля и «Газель», а затем в них влетел КАМАЗ. Помимо одного погибшего также известно о трех получивших травмы. Точная картина происшествия уточняется.