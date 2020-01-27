На МКАДе произошла массовая авария: кадры с места
По предварительным данным, погиб один и пострадали три человека.
© Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, VK © Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, VK
В Москве в районе Ясенево произошло массовое ДТП с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек.
Движение в районе аварии затруднено. На кадрах с места происшествия видно, насколько пострадали участники столкновения: автомобили сильно повреждены, на месте происшествия работают правоохранители. Ролик опубликован в социальной сети VK.
Предварительно сообщается, что сначала столкнулись два легковых автомобиля и «Газель», а затем в них влетел КАМАЗ. Помимо одного погибшего также известно о трех получивших травмы. Точная картина происшествия уточняется.