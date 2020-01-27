Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах

Владимир Путин поручил правительству увеличить количество бюджетных мест в вузах, начиная с 1 сентября 2021 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, преимущество должно отдаваться вузам в тех субъектах страны, которые испытывают потребность в специалистах с высшим образованием.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня текущего года. Кроме того президент поручил предусмотреть для студентов вузов возможность выбрать направление подготовки начиная с третьего года обучения. Доклад по этому поручению должен быть предоставлен до 1 июня.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января заявил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Глава государства подчеркнул, что приоритет следует отдавать именно тем регионам, где не хватает врачей, педагогов и инженеров.