Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов
Сегодня премьер провел первое совещание после представления нового кабинета министров.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своим заместителям провести ревизию работы по реализации национальных проектов. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе правительства.
«Михаил Мишустин провел первое совещание с заместителями председателя правительства, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному собранию», - говорится в сообщении.
Кроме того, на первом совещании были затронуты вопросы, связанные с реализацией послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.