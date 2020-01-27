СМИ: в Москве госпитализировали актрису Ларису Голубкину

Актриса Лариса Гобкина госпитализирована в одну из столичных клиник. Об этом сообщает паблик Mash.

Утверждается, что женщина страдает от гипертонии и высокого давления, обследование Голубкина якобы проходит уже несколько дней. По словам паблика, в настоящее время актриса находится в терапевтическом отделении, под постоянным наблюдением врачей.

Официальных подтверждений данной информации пока не поступало.

Лариса Голубкина известна зрителям своими ролями в «Гусарской балладе», «Сказке о царе Салтане», а также в картине «Дайте жалобную книгу».